Тольяттинец привел в квартиру чужую собаку и жестоко избил ее

Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 31-летний местный житель месте с семьей выгуливал во дворе свою собаку. В это время к ним подбежала чужая потерявшаяся собака. Семья решила забрать потеряшку домой. Уже в квартире, по словам подозреваемого, чужой пес укусил его жену за палец. После этого тольяттинец избил животное железным прутом и выкинул в мусоропровод.

Произошедшее заметили соседи. Они отвезли пострадавшую собаку в ветклинику.

Правоохранители нашли владелицу собаки — 24-летнюю девушку. Она попросила привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с ее псом.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Подозреваемый полностью признал вину.