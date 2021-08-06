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Банк "Открытие": разнонаправленные тренды повысят волатильность нефти

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Снижение цен на нефть длилось со 2 по 5 августа, продемонстрировав падение с 75 до уровня ниже 70 долларов за баррель марки Брент. Причиной падения стали вышедшие 30 июля данные о росте запасов в США на 3,6 млн баррелей по сравнению с ожидавшимся сокращением на 3,9 млн баррелей. Параллельно беспокойство рынков о восстановлении спроса на нефть вызывает рост заболеваемости новым штаммом коронавируса в США, Китае и Японии, а также действующие и потенциальные ограничения. Все это давит на цены.

С другой стороны, 5 августа новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке развернули тренд на резкое снижение нефти, и цена в тот же день восстановилась до 71 доллар за баррель, а 6 августа уже тестировала уровень выше 72 долларов. Непростая ситуация между Израилем, Ливаном, Ираном ставит под сомнение быстрый выход иранской нефти на экспортный рынок, а также создает неопределённость со стабильностью поставок нефти из региона.

Волатильность котировок ближайшие несколько недель повысится, учитывая 2 противоположных потока информации для нефтяных цен: негативные для спроса рост запасов и ковидные ограничения и негативное для предложения нефти усиление ближневосточного конфликта. Мы ожидаем достаточно широкий диапазон колебаний, от 68 до 75 долларов за марку Брент, в зависимости от преобладания новостного фона".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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