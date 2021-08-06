"Т Плюс" выполнит замену теплосети под четырьмя улицами в Самаре

"Т Плюс" выполнит масштабные работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства на четырех дорогах областной столицы. Обновление муниципальных внутриквартальных теплосетей на данных объектах стало возможным благодаря переходу Самары на "альткотельную".
В частности, с 5:00 пятницы, 6 августа, до 5:00 понедельника, 9 августа, ограничено автомобильное движение по Можайскому переулку вблизи с пересечением с ул. Бобруйской. Теплоэнергетикам предстоит заменить трубы, проходящие под проезжей частью, и передать объект специализированной организации для оперативного восстановления благоустройства. В целом в районе ул. Бобруйской, Можайского переулка и Южного проезда планируется заменить свыше 5 км квартальной тепловой сети, что повысить надежность теплоснабжения для 30 многоквартирных домов.
Другим объектом станет ул. Калинина, где в предстоящие выходные планируется выполнить переход в сторону больницы №2 им. Н.А.Семашко. В общей сложности здесь планируется обновить около 400 метров квартальной теплосети. Также работы будут вестись на пересечении ул. Ново-Вокзальной и ул. Красных Коммунаров. В рамках "альткотельной" здесь будет заменено свыше 2 км квартальной теплосети. На обоих объектах перекладки временно приостановлено автомобильное движение. С ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
"Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме! В свою очередь, мы организовали работы в круглосуточном режиме с соблюдением всех норм личной безопасности специалистов", - подчеркнул технический директор - главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
В 2021 году "Т Плюс" продолжит масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре. Благодаря переходу на "альткотельную" в эту ремонтную кампанию увеличены темпы перекладки магистральных трубопроводов и муниципальных внутриквартальных теплосетей. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения города.
Последние комментарии
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!