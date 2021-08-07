Дмитрий Азаров отметил разработки НОЦ "Инженерия будущего" на интенсиве "Архипелаг 2121"

В пятницу, 6 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии "Университеты — центры умного развития регионов", которая прошла в рамках трека "Вузы как институты развития городов и регионов" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121", инициированного Агентством стратегических инициатив совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

К открытом разговоре участвовали губернаторы и ректоры ведущих вузов страны, а также представители бизнес-сообщества.

"Мы поговорим об университете как о драйвере развития региона. Но говорить о будущем регионов было бы неправильно без их лидеров", — начал обсуждение ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Евгений Сженов.

Право открывать дискуссию предоставили Дмитрию Азарову. "Дмитрий Игоревич — один из самых активных губернаторов, включенных в повестку науки и образования. И это заметно по успехам региона", — отметил Евгений Сженов.

"Эта дискуссия для каждого губернатора, для каждого региона, университета будет ценна. Мы сможем обменяться идеями, успешными кейсами и взять на вооружение то, что уже реализуется в различных субъектах Российской Федерации", — выразил уверенность губернатор, предваряя свой доклад.

Говоря о социально-экономическом развитии субъектов РФ, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас оно немыслимо без использования научно-технологического потенциала высшей школы. Именно поэтому в Самарской области вместе с советом ректоров выстроена модель, в соответствии с которой университеты региона, обладающие уникальными компетенциями в различных областях экономики, областях знаний, являются де факто центрами подготовки и принятия управленческих решений.

"Да, сегодня это еще не является устойчивой моделью, не могу сказать, что она работает на 100%. Но мы к этому стремимся — чтобы в полной мере использовать наработки нашей научной школы и готовить именно там управленческие решения стратегического, а зачастую и тактического характера для реализации в органах исполнительной власти, в правительстве региона. Такая умная модель управления, на мой взгляд, должна приводить к успеху", — заявил губернатор.

Поэтому важной становится работа по отбору и распространению лучших практик образовательной, научно-исследовательской деятельности вузов. Это должно позволить новейшим разработкам быстрее проходить путь от идеи до воплощения. Особенно актуальным это становится в год, объявленный президентом страны Владимиром Путиным годом науки и технологий.

"И самым главным инструментом этой простой, но очень сложно исполнимой идеи является научно-образовательный центр", — сообщил глава региона, председатель научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

Самарский НОЦ "Инженерия будущего", объединивший шесть субъектов РФ, 13 регионов России и 54 участника, победил в конкурсном отборе, занял первое место и показал лучшие результаты по итогам прошлого года своей работы. Его важнейшая миссия — развитие регионов через научно-технологический прорыв, научно-технологическую деятельность.

"Безусловно, НОЦ объединяет сегодня усилия не только высшей школы, но и индустриальных партнеров. Индустриальными партнерами нашего НОЦа являются как крупнейшие госкорпорации страны, такие как "Ростех" и "Роскосмос", "Российские Железные Дороги", так и небольшие инновационные компании, — рассказал Дмитрий Азаров. — И сегодня совместные разработки самарского НОЦа уже меняют мир вокруг нас, не только в Самарской области".

Также глава региона сообщил о том, что сейчас в Самарской области активно обсуждают идею создания молодежного НОЦа.

"Благодаря деятельности университетов в рамках научно-образовательного центра меняется подход в различных сферах: от образования до сферы благоустройства в соответствии с новыми трендами, новыми вызовами и запросами, которые подсказывают не только наши ведущие ученые, но и студенты", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В качестве примера разработок НОЦ "Инженерия будущего" губернатор рассказал о том, как космические технологии меняют работу органов власти.

"Благодаря спутниковой навигации в регионе мы можем проводить ревизию объектов недвижимости, наблюдаем, как используются леса, защищаем их от пожаров и выявляем возгорания на ранней стадии. Ведем активную работу по умному агро, по развитию транспортных логистических систем. Это один пример, который показывает, как сегодня удается менять регион, следуя за умными технологиями", — подытожил губернатор.

Также о региональных разработках рассказали губернаторы Хабаровского края, Камчатского края, глава Калининградской области, ректор Тихоокеанского государственного университета, ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.