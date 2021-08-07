Тольяттинец подглядел пароль коллеги от мобильного банка и украл 45 тыс. рублей

В Тольятти 33-летнего местного жителя заподозрили в краже денег у коллеги, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 23-летний парень, с банковской карты которого пропали 45 тыс. рублей. Полицейские выяснили, на чей счет ушли деньги. Их получателем оказался коллега потерпевшего.

Подозреваемый рассказал, что увидел, как его коллега вводит на телефоне пароль от мобильного банка, и позже с мобильника жертвы перевел средства себе.