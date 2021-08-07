"Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу" - 1:2

В субботу, 7 августа, в Туле ФК "Крылья Советов" встретились с местным "Арсеналом" в матче третьего тура РПЛ.

Хозяева поля открыли счет на третьей минуте. Второй гол футболисты "Арсенала" забили в конце первого тайма на 45 минуте.

Самарцы забили свой первый и единственный гол в начале второго тайма, Сергеев реализовал пенальти.

В итоге "Крылья" проиграли со счетом 1:2.

15 августа, в 21:00, "Крылья Советов" сыграют в Казани с "Рубином".