"Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу" - 1:2

В субботу, 7 августа, в Туле ФК "Крылья Советов" встретились с местным "Арсеналом" в матче третьего тура РПЛ.
Хозяева поля открыли счет на третьей минуте. Второй гол футболисты "Арсенала" забили в конце первого тайма на 45 минуте.
Самарцы забили свой первый и единственный гол в начале второго тайма, Сергеев реализовал пенальти.
В итоге "Крылья" проиграли со счетом 1:2.
15 августа, в 21:00, "Крылья Советов" сыграют в Казани с "Рубином".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?