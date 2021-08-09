На разработку проекта капремонта дороги Ульяновск – Димитровград – Самара выделено 12 млн рублей

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на капитальный ремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление, участок 2) на участке км 0+000 — км 17+785, расположенной в Красноярском районе.