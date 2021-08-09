В галерее "Виктория" 10 августа откроется выставка начинающих художников

Во вторник, 10 августа, в галерее "Виктория" открывается выставка студентов образовательных проектов школ QUADRO, проектной фотографии, "Режь да клей", "Игра в иллюстрацию" и "Арт-среда".

Все школы работают на базе галереи "Виктория". Студентов курируют преподаватели — Оксана Стогова, Кристина Сырчикова, Яна Клинк, Наталья Суботина, Ирина Севостьянова.

Для участников выставки экспозиция работ — дипломный проект. Ученики Натальи Суботиной и школы "Арт-среда" представят современную живопись. Как анонсируют организаторы, проекты студентов напомнят зрителям работы Пикассо, Моне, Ван Гога. От школы "Игры в иллюстрацию" Яны Клиник студенты покажут собственные зины — нарисованные истории в формате журнала. Ирина Севастьянова вместе со своими учениками школы "Режь да клей" выставят лучшие работы в технике коллажа. Ученики Оксаны Стоговой занимаются поиском своего таланта в авангарде и абстрактных образах, изучая техники и материалы, поэтому какие работы представят от QUADRO, можно предположить, что, как минимум, оригинальные.

Среди авторов работ: Анастасия Данилова, Ольга Карандина, Алена Кузнецова, Марина Ксенфонова, Юля Верхотурцева, Глеб Ханжин, Лилия Круглова, Виктория Большинская, Надежда Болдырева, Олег Леонтьев, Василиса Назарова, Ирина Трегубова. Многие выставляются впервые и очень надеются на поддержку зрителей.

Выставка " Новые художники" откроется 10 августа, в 19:00. Проработает экспозиция две недели — до 24 августа.