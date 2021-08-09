В Самаре задержали мужчину, сбежавшего из ИВС

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В Самаре сотрудники транспортной полиции "по горячим следам" задержали мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ПФО.