"Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

"Т Плюс" завершил работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства на четырех дорогах Самары. В ремонте участков теплосети было задействовано 39 человек оперативного состава и 26 единиц техники.

Масштабная реконструкция проходила по Можайскому переулку вблизи ул. Бобруйская и Южного проезда, по ул. Калинина, ул. Ново-Вокзальной и ул. Красных коммунаров. Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные. Сегодня в 5 утра на оживленных дорожных развязках возобновлено автомобильное движение.

Отметим, что все работы проходили на муниципальных внутриквартальных теплосетях. Обновление на данных объектах стало возможным благодаря переходу Самары на "альткотельную".