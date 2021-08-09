"Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

"Т Плюс" завершил работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства на четырех дорогах Самары. В ремонте участков теплосети было задействовано 39 человек оперативного состава и 26 единиц техники.
Масштабная реконструкция проходила по Можайскому переулку вблизи ул. Бобруйская и Южного проезда, по ул. Калинина, ул. Ново-Вокзальной и ул. Красных коммунаров. Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные. Сегодня в 5 утра на оживленных дорожных развязках возобновлено автомобильное движение.
Отметим, что все работы проходили на муниципальных внутриквартальных теплосетях. Обновление на данных объектах стало возможным благодаря переходу Самары на "альткотельную".
Последние комментарии
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!