Компания Давидюка планирует застроить берег Волги на ул. Максима Горького

На публичные слушания, которые пройдут в Самаре 17 августа, вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 40197 кв. метров в историческом центре города. Заявителем выступает ООО "Капитал Девелопмент". С октября 2018 года гендиректором общества является Анатолий Давидюк, владеющий одним из крупнейших строительных компаний Самары - ГК "Новый Дон".

"Капитал Девелопмент" планирует построить на ул. Максима Горького в границах улиц Кутякова и Крупской несколько жилых высоток. Речь идет о пяти земельных участках площадью 2,17 тыс. кв. м, 2,1 тыс. кв. м, 11,6 тыс. кв. м, 4,2 тыс. кв. м и 522 "квадрата". Согласно данным Публичной кадастровой палаты, суммарная кадастровая стоимость участков составляет около 130 млн рублей.

В ГК "Новый Дон" не опровергли, но и не подтвердили информацию о планирующейся застройке.

"Ждите официальной информации. Все постановления будут опубликованы на сайте администрации. Мы никаких комментариев не даем", - сообщили представители застройщика.