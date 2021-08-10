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Строительство Строительство и недвижимость

Компания Давидюка планирует застроить берег Волги на ул. Максима Горького

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На публичные слушания, которые пройдут в Самаре 17 августа, вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 40197 кв. метров в историческом центре города. Заявителем выступает ООО "Капитал Девелопмент". С октября 2018 года гендиректором общества является Анатолий Давидюк, владеющий одним из крупнейших строительных компаний Самары - ГК "Новый Дон".

Фото: Яндекс.Карты

"Капитал Девелопмент" планирует построить на ул. Максима Горького в границах улиц Кутякова и Крупской несколько жилых высоток. Речь идет о пяти земельных участках площадью 2,17 тыс. кв. м, 2,1 тыс. кв. м, 11,6 тыс. кв. м, 4,2 тыс. кв. м и 522 "квадрата". Согласно данным Публичной кадастровой палаты, суммарная кадастровая стоимость участков составляет около 130 млн рублей.

В ГК "Новый Дон" не опровергли, но и не подтвердили информацию о планирующейся застройке.

"Ждите официальной информации. Все постановления будут опубликованы на сайте администрации. Мы никаких комментариев не даем", - сообщили представители застройщика.

По данным ИАС Seldon.Basis ООО "Капитал Девелопмент" зарегистрировано в Самаре в марте 2015 г. с уставным капиталом в 300 млн рублей. Генеральный директор - Анатолий Давидюк. В ноябре 2019 г. компания изменила название на ООО "Специализированный застройщик "Капитал Девелопмент". По данным ЕГРЮЛ, в компании два совладельца: Анатолий Давидюк и ООО "Сокол-2". Анатолий Давидюк выступает руководителем 55 организаций, совладельцем 61 компании.

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