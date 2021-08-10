В Самаре представили нового руководителя Следственного комитета

В понедельник, 9 августа, в следственном управлении состоялось мероприятие, посвященное представлению вновь назначенного руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области полковника юстиции Марата Галиханова.

Представил его полковник юстиции Андрей Федотов. Он огласил присутствующим Указ Президента Российской Федерации в части назначения полковника юстиции Галиханова на занимаемую должность и пожелал успехов в работе.

В ответном слове Марат Файзурахманович выразил благодарность за оказанное высокое доверие, отметив, что достигнутые следственным управлением позиции снижаться не будут, и выразил уверенность в достижении целей, поставленных перед коллективом следственного управления по Самарской области Председателем Следственного комитета Российской Федерации.