В Тольятти в стоматологии умерла девочка

В воскресенье, 8 августа, в Тольятти в стоматологии скончалась 10-летняя девочка, которая гостила в Самарской области с отцом, пишет "КП-Самара".

Они приехали из Казахстана к родственникам. Во время отдыха у девочки заболел зуб и семья обратилась в частную стоматологию.

Около 4 часов вечера ребенка забрали в кабинет, операция началась, все было тихо. И вдруг началась какая-то тихая паника: забегали врачи. Вскоре стало известно, что 10-летняя девочка умерла.

"По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как девочке сделали наркоз, — сообщили корреспонденту "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах. - Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать".

На место происшествия, в стоматологическую клинику на ул. Баныкина в Тольятти, приехали медики, полицейские, следователи и эксперты. Тело ребенка забрали, чтобы определить причину смерти.

От представителей прокуратуры и СУ СК РФ по Самарской области комментариев не поступало.