В Тольятти в стоматологии умерла девочка

В воскресенье, 8 августа, в Тольятти в стоматологии скончалась 10-летняя девочка, которая гостила в Самарской области с отцом, пишет "КП-Самара".
Они приехали из Казахстана к родственникам. Во время отдыха у девочки заболел зуб и семья обратилась в частную стоматологию.
Около 4 часов вечера ребенка забрали в кабинет, операция началась, все было тихо. И вдруг началась какая-то тихая паника: забегали врачи. Вскоре стало известно, что 10-летняя девочка умерла.
"По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как девочке сделали наркоз, — сообщили корреспонденту "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах. - Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать".
На место происшествия, в стоматологическую клинику на ул. Баныкина в Тольятти, приехали медики, полицейские, следователи и эксперты. Тело ребенка забрали, чтобы определить причину смерти.
От представителей прокуратуры и СУ СК РФ по Самарской области комментариев не поступало.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.