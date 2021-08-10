Банк "Открытие" запустил новую модель тарификации по конверсионным валютным операциям для МСБ

С 9 августа банк "Открытие" запустил накопительную модель тарификации операций покупки-продажи валюты для предпринимателей. Это позволит клиентам проводить конверсионные операции по более выгодному курсу.
При классическом варианте конверсионных операций банк предоставляет клиенту курс покупки/продажи валюты, который состоит из рыночного курса и надбавки банка за сделку. Эта надбавка, по сути, и есть тариф для клиента.
При накопительной тарификации специальная технология запоминает все конверсионные сделки клиента за конкретный период времени (календарный месяц). В зависимости от накопленного за этот период фактического оборота компании, она автоматически улучшает курс для клиента: для импортеров уменьшает курс покупки валюты, для экспортеров — увеличивает курс продажи. Чем больше оборот, тем выгоднее курс для клиента.
Улучшение курса происходит сразу в текущем календарном месяце и авансом распространяется на следующий. При этом фиксируется не плавающая часть курса, которая зависит от текущей конъюнктуры на валютных рынках, а надбавка банка.
Если предприниматель проведет больше сделок в конкретном месяце, он сможет зафиксировать более выгодный курс на следующий. Если скидка накапливается в течение месяца постепенно, а не одномоментно, можно получить более значительную выгоду.
Новая модель выгодна всем участников рынка. Наибольший эффект получат компании, ведущие регулярную внешнеэкономическую деятельность без ярко выраженной сезонности, то есть не менее шести месяцев в году.
Чтобы начать пользоваться новой услугой, достаточно обратиться к своему персональному менеджеру или на горячую линию поддержки и подключить пакет услуг "Весь мир".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.