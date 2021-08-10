Банк "Открытие" запустил новую модель тарификации по конверсионным валютным операциям для МСБ

С 9 августа банк "Открытие" запустил накопительную модель тарификации операций покупки-продажи валюты для предпринимателей. Это позволит клиентам проводить конверсионные операции по более выгодному курсу.

При классическом варианте конверсионных операций банк предоставляет клиенту курс покупки/продажи валюты, который состоит из рыночного курса и надбавки банка за сделку. Эта надбавка, по сути, и есть тариф для клиента.

При накопительной тарификации специальная технология запоминает все конверсионные сделки клиента за конкретный период времени (календарный месяц). В зависимости от накопленного за этот период фактического оборота компании, она автоматически улучшает курс для клиента: для импортеров уменьшает курс покупки валюты, для экспортеров — увеличивает курс продажи. Чем больше оборот, тем выгоднее курс для клиента.

Улучшение курса происходит сразу в текущем календарном месяце и авансом распространяется на следующий. При этом фиксируется не плавающая часть курса, которая зависит от текущей конъюнктуры на валютных рынках, а надбавка банка.

Если предприниматель проведет больше сделок в конкретном месяце, он сможет зафиксировать более выгодный курс на следующий. Если скидка накапливается в течение месяца постепенно, а не одномоментно, можно получить более значительную выгоду.

Новая модель выгодна всем участников рынка. Наибольший эффект получат компании, ведущие регулярную внешнеэкономическую деятельность без ярко выраженной сезонности, то есть не менее шести месяцев в году.

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