Дмитрий Азаров проинспектировал подготовку Дворца спорта к официальному открытию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 10 августа, посетил стройплощадку Дворца спорта в Самаре и проверил готовность объекта к вводу в эксплуатацию. Работы по реконструкции близки к завершению. До официального открытия остаются считанные недели.

"Мы на финальной стадии, нужно, чтобы все работы были должного качества", — заявил губернатор.

О ходе строительных работ на крупнейшем объекте спортивной инфраструктуры главе региона доложили представители подрядной организации — компании "Волгатрансстрой-9".

Напомним, спортивный объект площадью более 29 тысяч кв. м возводится на месте старого Дворца спорта ЦСК ВВС. Однако еще несколько лет назад строительство ледовой арены было под вопросом. Когда принимали решение о сносе Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства.

Дмитрий Азаров занялся вопросом поиска источников финансирования строительства нового дворца с первых дней работы в должности главы региона. В сжатые сроки был подготовлен продуманный проект, предусмотрено региональное финансирование. Благодаря системной работе губернатора удалось заручиться и поддержкой федерального центра. Так, в настоящее время объект строится, в том числе, на средства федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Основной, спортивно-зрелищный блок включает ледовую арену с трибунами на 5000 зрителей, готовую к проведению крупных, в том числе международного уровня, соревнований, и других масштабных мероприятий и концертов.

"Это первый профессиональный лед в Самарской области, одна из немногих площадок в России такого уровня. Здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня. Уверен, она будет востребована круглый год", — отметил губернатор во время осмотра ледовой арены.

Также на площадке дворца спорта имеется тренировочный хоккейный каток, зал для керлинга, универсальный спортивный (для занятий баскетболом и волейболом), тренажерный и хореографический залы. На четвертом этаже здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест, оснащенный всем необходимым оборудованием, который также может быть трансформирован в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.

Губернатор уделил внимание и вопросам благоустройства прилегающих ко Дворцу спорта территорий. Сейчас на участке возле фасада нового здания, где установлен памятник Владимиру Высоцкому, полным ходом идут работы: строители обновляют гранит, устанавливают подсветку, скамейки, обустраивают газоны и клумбы.

Глава региона поручил еще раз тщательно продумать расположение объектов благоустройства и вопрос организации прохода в здание во время массовых мероприятий.