Врио УГООКН Владимир Филипенко отстранен от должности

Врио Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Владимир Филипенко отстранен от должности. В ведомстве сообщили, что сейчас исполняющим обязанности руководителя Управления является Иван Стафеев, ранее занимавший должность заместителя руководителя — начальника отдела государственной охраны УГООКН Самарской области.

Основанием для отстранения от должности стало расследование уголовного дела по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

"Следственными органами СУ СК РФ расследование уголовного дела продолжается", — прокомментировали "Волга Ньюс" в пресс-службе следственного управления. В суд дело пока не передано.

Напомним, в феврале 2021 г. врио главы регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) стал фигурантом уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Дело возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

Его подозревали в том, что в 2020–2021 гг. он якобы создал условия для уничтожения и "неблагоприятного воздействия" на выявленный памятник архитектуры в историческом центре Самары.

Позже появилась информация, что уголовное дело связано с планирующейся застройкой 21-го квартала Самары. По версии следствия, Филипенко заподозрили в том, что он не включил в перечень выявленных объектов культурного наследия культурный слой ХIХ — начала ХХ века в 21-м квартале. Это было на руку ООО Специализированный застройщик "Альфа Стиль", которому УГООКН направило сведения об отсутствии на площадке объектов культурного наследия и возможности проведения работ.

Кроме того, Филипенко, по данным правоохранителей, дал подчиненным указание о внесении заведомо ложных сведений в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков.

Это не первое уголовное дело в отношении Владимира Филипенко. В 2014 г., когда он занимал должность мэра Похвистнево, появилось уголовное дело, согласно фабуле которого, дом для льготников и переселенцев из аварийного жилья был построен из некачественных стройматериалов. Нарушения выявила прокурорская проверка. Условный срок тогда получил замглавы управления градостроительства и ЖКХ Похвистнево Евгений Ермаков, а Филипенко ушел в отпуск и более в мэры не баллотировался.

Владимир Филипенко был назначен на должность руководителя управления распоряжением губернатора Николая Меркушкина в июле 2015 года.