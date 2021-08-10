К 10 сентября котельные Самарской области будут готовы к работе

Во вторник, 10 августа, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2021–2022 годов.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил в этом году обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду в срок до 10 сентября. Это несколько раньше, чем обычно, но и работы по подготовке к новому отопительному сезону начались заблаговременно, в апреле–мае", — отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.
Как сообщил Александр Мордвинов, подготовка к новому отопительному сезону в губернии идет полным ходом. Ведется опрессовка сетей, реконструкция котельных, проверка технической готовности объектов теплоснабжения. По информации министра, общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов составляет 76%. Готовность жилищного фонда составляет 73%, котельных — 83%, тепловых сетей — 74%.
В планах также муниципалитеты региона с учетом инвестиционных программ взяли на себя обязательство переложить 70,3 км тепловых сетей и 72,9 км сетей водоснабжения, здесь также активно ведется работа.
"Особенно волнует вопрос по готовности котельных. Мы отмечаем достаточно высокую степень готовности — 83%, но все же какие объекты вызывают опасения? У нас есть ряд болевых точек: это котельные в Богатовском, Ставропольском районах, городе Октябрьск", — обратился с вопросом к министру ЖКХ Виктор Кудряшов.
Александр Мордвинов ответил, что к 10 сентября источники теплоснабжения, в том числе и в названных районах, будут готовы к эксплуатации.
Председатель правительства региона призвал глав муниципальных образований не допускать задержек в оплате за потребление топливо-энергетических ресурсов. Он сообщил, что правительство региона в текущем году планирует сохранить субсидии на оплату энергоресурсов на уровне прошлого года.
"Мы по-прежнему помогаем муниципалитетам, знаем особенности каждого района, каждой котельной, причины, почему район необходимо субсидировать. Но по большинству муниципалитетов, если есть дисбаланс между выручкой и расходами, то он вполне может регулироваться на местном уровне. Обратите внимание на уровень сборов платежей. Мы готовы помогать из бюджета на инженерные мероприятия, на модернизацию и реконструкцию объектов, если это приводит к повышению КПД работы котельных, и в итоге — к снижению объема субсидирования", — обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.