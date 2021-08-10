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К 10 сентября котельные Самарской области будут готовы к работе

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 августа, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2021–2022 годов.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил в этом году обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду в срок до 10 сентября. Это несколько раньше, чем обычно, но и работы по подготовке к новому отопительному сезону начались заблаговременно, в апреле–мае", — отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Как сообщил Александр Мордвинов, подготовка к новому отопительному сезону в губернии идет полным ходом. Ведется опрессовка сетей, реконструкция котельных, проверка технической готовности объектов теплоснабжения. По информации министра, общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов составляет 76%. Готовность жилищного фонда составляет 73%, котельных — 83%, тепловых сетей — 74%.

В планах также муниципалитеты региона с учетом инвестиционных программ взяли на себя обязательство переложить 70,3 км тепловых сетей и 72,9 км сетей водоснабжения, здесь также активно ведется работа.

"Особенно волнует вопрос по готовности котельных. Мы отмечаем достаточно высокую степень готовности — 83%, но все же какие объекты вызывают опасения? У нас есть ряд болевых точек: это котельные в Богатовском, Ставропольском районах, городе Октябрьск", — обратился с вопросом к министру ЖКХ Виктор Кудряшов.

Александр Мордвинов ответил, что к 10 сентября источники теплоснабжения, в том числе и в названных районах, будут готовы к эксплуатации.

Председатель правительства региона призвал глав муниципальных образований не допускать задержек в оплате за потребление топливо-энергетических ресурсов. Он сообщил, что правительство региона в текущем году планирует сохранить субсидии на оплату энергоресурсов на уровне прошлого года.

"Мы по-прежнему помогаем муниципалитетам, знаем особенности каждого района, каждой котельной, причины, почему район необходимо субсидировать. Но по большинству муниципалитетов, если есть дисбаланс между выручкой и расходами, то он вполне может регулироваться на местном уровне. Обратите внимание на уровень сборов платежей. Мы готовы помогать из бюджета на инженерные мероприятия, на модернизацию и реконструкцию объектов, если это приводит к повышению КПД работы котельных, и в итоге — к снижению объема субсидирования", — обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов.

Гид потребителя

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