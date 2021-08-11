Наталья Дроздова вернулась в театр "Колесо" в должности художественного руководителя

10 августа труппе тольяттинского театра "Колесо" представили новое руководство.
С должности заместителя в статус директора перешел Вячеслав Тиунов. Кресло художественного руководителя заняла народная артистка России Наталья Дроздова, руководившая театром с 2011 по 2012 год.
Бывший мэр Тольятти Сергей Андреев не поддержал ее в 2012 году на должности, и театр был вынужден расстаться с актрисой, которая работала в "Колесе" с 1988 года. Вместе с актрисой покинули театр 21 сотрудник.
Директором театра тогда становится Янина Незванкина, а в 2014 году художественное руководство берет на себя Николай Чумаченко. В 2021 году тольяттинский театр "Колесо" продолжал держать за собой звание одного из самых интересных театров региона.
"Я очень благодарна за доверие и сделаю все возможное и невозможное, чтобы театр развивался дальше и имел успех. Я пришла в родной мне театр, в котором проработала без малого 25 лет. В театр, который создал мой и ваш учитель — Глеб Борисович Дроздов. Он создал этот театр по любви — по любви к профессии и друг другу. И я считаю своим долгом выстраивать работу в театре, жизнь актёров, творческий процесс и человеческие взаимоотношения, следуя этим принципам. Понимаю, что пришла в театр, с которым мне вновь предстоит познакомиться. Я вижу много новых лиц и готова вместе с вами перевернуть новую страницу в истории "Колеса", — приводит слова Натальи Дроздовой официальный паблик города Тольятти.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить