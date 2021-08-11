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Театр Культура

Наталья Дроздова вернулась в театр "Колесо" в должности художественного руководителя

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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10 августа труппе тольяттинского театра "Колесо" представили новое руководство.

С должности заместителя в статус директора перешел Вячеслав Тиунов. Кресло художественного руководителя заняла народная артистка России Наталья Дроздова, руководившая театром с 2011 по 2012 год.

Бывший мэр Тольятти Сергей Андреев не поддержал ее в 2012 году на должности, и театр был вынужден расстаться с актрисой, которая работала в "Колесе" с 1988 года. Вместе с актрисой покинули театр 21 сотрудник.

Директором театра тогда становится Янина Незванкина, а в 2014 году художественное руководство берет на себя Николай Чумаченко. В 2021 году тольяттинский театр "Колесо" продолжал держать за собой звание одного из самых интересных театров региона.

"Я очень благодарна за доверие и сделаю все возможное и невозможное, чтобы театр развивался дальше и имел успех. Я пришла в родной мне театр, в котором проработала без малого 25 лет. В театр, который создал мой и ваш учитель — Глеб Борисович Дроздов. Он создал этот театр по любви — по любви к профессии и друг другу. И я считаю своим долгом выстраивать работу в театре, жизнь актёров, творческий процесс и человеческие взаимоотношения, следуя этим принципам. Понимаю, что пришла в театр, с которым мне вновь предстоит познакомиться. Я вижу много новых лиц и готова вместе с вами перевернуть новую страницу в истории "Колеса", — приводит слова Натальи Дроздовой официальный паблик города Тольятти.


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