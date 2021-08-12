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Происшествия

В Ставропольском районе приостановлена работа опасного производственного объекта

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За нарушение административного законодательства судебные приставы приостановили на 40 суток деятельность сети газопотребления, расположенной в Ставропольском районе на станции технического обслуживания в автосалоне по продаже фур. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В ходе плановой проверки станции техобслуживания в автосалоне выяснилось, что газопровод не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов. Кроме того, отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. 

По факту административного нарушения по статье "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта.

"Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами", — отмечается в сообщении.

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