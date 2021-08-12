Показатели работы резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысили допандемийные результаты

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов после подведения итогов работы ОЭЗ "Тольятти" первого полугодия 2021 года.
"Положительная динамика отмечается по всем основным показателям резидентов, что свидетельствует об эффективном развитии предприятий и инвестиционной площадки в целом", — рассказал министр. — За прошедшие шесть месяцев объем инвестиций компаний, расположенных в ОЭЗ, составил 2,7 млрд рублей, что на 133% выше аналогичного периода 2020 года".
По словам Богданова, существенно выросла и выручка предприятий. С начала текущего года этот показатель достиг 4,7 млрд руб., что на 83% больше показателя предыдущего года. Почти в четыре раза увеличилось количество созданных на предприятиях ОЭЗ рабочих мест. За первое полугодие 2021 года компаниями предоставлено 236 вакансий.
"Период пандемии стал своеобразным индикатором экономической стабильности и инвестиционных возможностей Самарской области и ОЭЗ "Тольятти" в частности. И сегодня можно смело говорить о том, что мы успешно преодолеваем этот непростой этап. В текущем году мы отмечаем существенный рост по всем показателям, связанным с деятельностью наших резидентов. Благодаря выгодным условиям и гарантированной поддержке региональных властей на всех этапах создания и развития бизнеса инвесторы ОЭЗ "Тольятти" уверенно заходят на нашу площадку и строят планы на будущее", — отмечает генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.
"За последний год особая экономическая зона прошла серьезную реновацию с точки зрения стратегических планов развития. Мы видим, что программа развития ОЭЗ, созданная по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, эффективно работает и приносит результаты. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, связанную с угрозой распространения COVID-19, предприятия ОЭЗ "Тольятти" смогли сохранить стабильность, более того — продолжить успешное развитие. Добиться таких результатов удалось в том числе благодаря прорывным решениям, принятым региональным правительством. А именно — реализации крупных инфраструктурных проектов, ни один из которых не был заморожен в период пандемии", — резюмировал Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html