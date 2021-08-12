Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой

Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21 "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой.
Ему будут ассистировать Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев; делегат – Александр Сафонов.
Сухой обслуживал четыре игры самарцев на Чемпионате России и три в ФНЛ. Из семи матчей было три поражения, три ничьи и одна победа.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?