Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой

Матч 4-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21 "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой.

Ему будут ассистировать Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев; делегат – Александр Сафонов.

Сухой обслуживал четыре игры самарцев на Чемпионате России и три в ФНЛ. Из семи матчей было три поражения, три ничьи и одна победа.