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Общество

Компания, оставившая учеников чапаевской школы-интерната без еды, попала в "черный список"

ЧАПАЕВСК. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ФАС обратились сотрудники чапаевской школы-интерната № 1 основного общего образования. Они потребовали внести ООО "Профи" в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выяснилось, что в июне 2020 г. между школой и компанией был заключен контракт на поставку продуктов питания на сумму свыше 6,1 млн рублей. По условиям контракта заказчику семь раз в течение месяца (с 31 августа по 28 сентября 2020 г.) направлялись заявки на поставку товара, а также претензии в связи с несостоявшейся поставкой в указанные даты.

ООО "Профи" так и не обеспечило школьников питанием, в связи с чем заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. В комиссии Самарского УФАС сочли, что компания не проявила необходимой внимательности и осмотрительности при осуществлении совей деятельности.

"Недобросовестность общества выразилась в халатном, непредусмотрительном, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, возникающих из положений контракта", — констатировали в антимонопольном ведомстве.

"Зная о том, что заказчиком по контракту является образовательное учреждение, обязанное обеспечить бесперебойное питание несовершеннолетних, ООО "Профи" не приняло всех необходимых действий по надлежащему исполнению контракта. Неисполнение обязательств ООО "Профи" не позволило обеспечить полноценное питание детей", — отмечается в сообщении.

Перечисленное стало основанием для включения сведений о компании в "черный список" поставщиков. Правомерность позиции подтвердили в Арбитражном суде Самарской области.

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