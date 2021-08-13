Льготники получат компенсацию из областного бюджета на приобретение газового оборудования

В четверг, 12 августа, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании по вопросам исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации населенных пунктов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.
Напомним, в апреле текущего года Правительство страны поставило перед регионами следующие задачи: организовать работу региональных и муниципальных штабов по газификации, определить регионального оператора процесса, провести инвентаризацию домохозяйств, нуждающихся в подключении к газораспределительным сетям, обеспечить информирование граждан о возможности подключения их домов к системе газоснабжения, оценить готовность регоператора к выполнению работ по подключению, составить подробный план-график газификации.
В ходе совещания руководители шести субъектов Федерации доложили зампреду российского Правительства о том, как идет исполнение поручения президента.
Виктор Кудряшов, который возглавляет региональный штаб по газификации, сообщил, что в соответствии с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе определен региональный оператор газификации — компания "СВГК", газораспределительная организация, на долю которой приходится более 90% рынка услуг по технологическому присоединению в Самарской области.
Работают штабы в муниципалитетах, идет информирование жителей о возможностях социальной газификации, организован прием заявок в 52 пунктах газораспределительных организаций, работают также электронные площадки ГРО, позволяющие подать заявку дистанционно. Уточняется список домохозяйств, готовых подключиться к системе газоснабжения. По итогам этой работы к 3 сентября текущего года, будет составлен детальный план газификации.
В настоящее время о своем желании подключить газ заявил 5 501 домовладелец. Потенциально же количество объектов, которые могут быть включены в программу "догазификации", оценивается в 21 198 домовладений, расположенных в границах 1 160 населенных пунктов губернии.
Как отметил в своем докладе председатель областного правительства, уровень газификации в регионе является одним из самых высоких в стране — 94,44%. Реализация программы догазификации позволит увеличить этот показатель до 96-97%.
На совещании обсудили, как обеспечить комплексный подход к предоставлению услуги. В ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что условия газификации должны быть максимально комфортными для граждан.
При подключении дома к сетям газоснабжения домовладельцам потребуется комплект газового оборудования — газовые счетчики, отопительные котлы и так далее. По решению федерального Правительства газораспределительные компании должны обеспечить гражданам возможность выбора нескольких вариантов приобретения и подключения газовой техники различных ценовых категорий. При этом многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и другим льготникам будет предоставлена компенсация на приобретение газового оборудования из областного бюджета.
"Мы начнем предоставление таких мер соцподдержки в ближайшее время. Эти меры сейчас разрабатываются, в областном бюджете будут предусмотрены соответствующие средства", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
Председатель регионального правительства также сообщил, что в настоящее время в работе у газораспределительных организаций находится более 1 780 договоров на предмет присоединения к системам газоснабжения, заключенных после 21 апреля 2021 года. Средства, которые граждане перечислили ГРО, будут возвращены им в полном объеме, поскольку подключение их домов будет выполнено в рамках программы догазификации.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.