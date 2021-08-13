Сельские учителя и медработники получат дополнительные меры поддержки

В пятницу, 13 августа, в правительстве региона прошло совещание по вопросам доступности ипотеки для медицинских и педагогических работников, проживающих в сельских районах Самарской области.

Напомним, призыв активнее использовать механизмы льготной ипотеки на селе прозвучал в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона отметил, что возможности льготного кредитования для жителей села не используются в полной мере. Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса. Дмитрий Азаров поручил предусмотреть в бюджете Самарской области значительную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников.

Профильные министерства проанализировали действующие нормативные документы, провели встречи на территориях, изучили пожелания сельских медработников и учителей. В настоящее время льготный ипотечный режим распространялся только на молодых врачей (до 35 лет), им компенсировалось 10% стоимости кредита.

Участники совещания решили предусмотреть в нормативных документах запросы сельских специалистов. В результате обсуждения льготные ипотечные программы для медицинских работников теперь будут предусматривать компенсацию в 30% от суммы кредита (но не более 600 тыс. руб.), при этом приобрести жилье желающие смогут как на первичном, так и на вторичном рынке.

Сняты ограничения по возрасту для специалистов - раньше льготными ипотечными программами могли воспользоваться только медработники, не достигшие возраста 35 лет. И самое важное - действие льготы теперь будет распространяться и на средний медицинский персонал.

Сохраняется норма, связанная с 50-процентной компенсацией оплаты процентов по ипотеке для молодых медицинских специалистов в течение трех лет (но не более 100 тыс. руб. в год).

По оценке областного минздрава, уже в настоящее время воспользоваться преимуществами льготной ипотеки готовы 115 сельских специалистов.

Иная ситуация с педагогическими работниками, для молодых сельских учителей уже действует программа льготной ипотеки. На совещании было решено также снять ограничения по возрасту, прописанные в действующей норме, и предусмотреть 50%-ю компенсацию процентов по ипотеке (но не более 70 тысяч в год) в течение пяти лет.

Сохраняется норма, предусматривающая единовременную 20-процентную компенсацию суммы кредита, которая поможет оплатить первоначальный взнос. Вместе с тем, члены областного кабмина решили ограничить эту сумму 400 тысячами рублей. В соответствии с информацией министерства образования, принять участие в этой программе готов 61 человек.

Председатель областного правительства поручил областным министерствам образования и здравоохранения подготовить нормативные документы. Оператором программы станет Самарский областной фонд строительства жилья на селе - именно сюда специалисты смогут обратиться за компенсацией.

"Прошу оперативно подготовить необходимые документы, чтобы в ближайшее время предусмотреть в областном бюджете средства на эти цели. У медицинских и педагогических работников должна быть возможность уже в этом году оценить преимущества новых условий сельской ипотеки, улучшить свои жилищные условия и качество жизни", - подчеркнул глава кабмина Виктор Кудряшов.

В правительстве уверены, что эти меры помогут решить кадровые вопросы в сельском здравоохранении и образовании, так как льготополучатели берут на себя обязательство трудиться на территории не менее пяти лет.