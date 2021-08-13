Сельские учителя и медработники получат дополнительные меры поддержки

В пятницу, 13 августа, в правительстве региона прошло совещание по вопросам доступности ипотеки для медицинских и педагогических работников, проживающих в сельских районах Самарской области.
Напомним, призыв активнее использовать механизмы льготной ипотеки на селе прозвучал в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона отметил, что возможности льготного кредитования для жителей села не используются в полной мере. Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса. Дмитрий Азаров поручил предусмотреть в бюджете Самарской области значительную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников.
Профильные министерства проанализировали действующие нормативные документы, провели встречи на территориях, изучили пожелания сельских медработников и учителей. В настоящее время льготный ипотечный режим распространялся только на молодых врачей (до 35 лет), им компенсировалось 10% стоимости кредита.
Участники совещания решили предусмотреть в нормативных документах запросы сельских специалистов. В результате обсуждения льготные ипотечные программы для медицинских работников теперь будут предусматривать компенсацию в 30% от суммы кредита (но не более 600 тыс. руб.), при этом приобрести жилье желающие смогут как на первичном, так и на вторичном рынке.
Сняты ограничения по возрасту для специалистов - раньше льготными ипотечными программами могли воспользоваться только медработники, не достигшие возраста 35 лет. И самое важное - действие льготы теперь будет распространяться и на средний медицинский персонал.
Сохраняется норма, связанная с 50-процентной компенсацией оплаты процентов по ипотеке для молодых медицинских специалистов в течение трех лет (но не более 100 тыс. руб. в год).
По оценке областного минздрава, уже в настоящее время воспользоваться преимуществами льготной ипотеки готовы 115 сельских специалистов.
Иная ситуация с педагогическими работниками, для молодых сельских учителей уже действует программа льготной ипотеки. На совещании было решено также снять ограничения по возрасту, прописанные в действующей норме, и предусмотреть 50%-ю компенсацию процентов по ипотеке (но не более 70 тысяч в год) в течение пяти лет.
Сохраняется норма, предусматривающая единовременную 20-процентную компенсацию суммы кредита, которая поможет оплатить первоначальный взнос. Вместе с тем, члены областного кабмина решили ограничить эту сумму 400 тысячами рублей. В соответствии с информацией министерства образования, принять участие в этой программе готов 61 человек.
Председатель областного правительства поручил областным министерствам образования и здравоохранения подготовить нормативные документы. Оператором программы станет Самарский областной фонд строительства жилья на селе - именно сюда специалисты смогут обратиться за компенсацией.
"Прошу оперативно подготовить необходимые документы, чтобы в ближайшее время предусмотреть в областном бюджете средства на эти цели. У медицинских и педагогических работников должна быть возможность уже в этом году оценить преимущества новых условий сельской ипотеки, улучшить свои жилищные условия и качество жизни", - подчеркнул глава кабмина Виктор Кудряшов.
В правительстве уверены, что эти меры помогут решить кадровые вопросы в сельском здравоохранении и образовании, так как льготополучатели берут на себя обязательство трудиться на территории не менее пяти лет.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.