Музей модерна проведет пешеходную экскурсию, посвященную меланхолии

В воскресенье, 15 августа, в 17:00, Музей модерна проведет экскурсию "Город-меланхолик" (12+), приуроченную к выставке "Сон".

Экскурсия посвящена исследованию коллективного портрета общества конца XIX — начала XX веков, особенно состоянию меланхолии, бессонницы, усталости и депрессии.

На рубеже веков культурное сознание характеризовалось нервозностью, а меланхолию называли болезнью высших слоев общества. На пешеходной экскурсии участники отправятся в город искать симптомы тоски горожанина — в элементах архитектуры модерна, на месте бывших аптек, там, где работали известные самарские купцы.