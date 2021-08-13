Музей модерна проведет пешеходную экскурсию, посвященную меланхолии

В воскресенье, 15 августа, в 17:00, Музей модерна проведет экскурсию "Город-меланхолик" (12+), приуроченную к выставке "Сон".
Экскурсия посвящена исследованию коллективного портрета общества конца XIX — начала XX веков, особенно состоянию меланхолии, бессонницы, усталости и депрессии.
На рубеже веков культурное сознание характеризовалось нервозностью, а меланхолию называли болезнью высших слоев общества. На пешеходной экскурсии участники отправятся в город искать симптомы тоски горожанина — в элементах архитектуры модерна, на месте бывших аптек, там, где работали известные самарские купцы.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.