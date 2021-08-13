Стоимость "борщевого набора" в губернии продолжает снижаться

Депутаты и активисты "Единой России" продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области. По данным Самарастата, "борщевой набор" в регионе продолжает дешеветь.

За неделю с 3 по 9 августа картошка потеряла в цене почти 10% — за килограмм в среднем придется заплатить 38 рублей 35 копеек. На 5-6% снизилась цена на огурцы (67,24 рубля), помидоры (82,27 рубля) и морковь (66,89 рубля), лук подешевел менее, чем на один процент — до 31 рубля 50 копеек.

По данным общественного контроля, существенное влияние на цены в овощном секторе оказывает повысившаяся активность местных производителей, продукция которых начала поступать на прилавки населенных пунктов губернии. Это, в частности, отметила председатель "социального" комитета Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Депутат фракции "Единой России" вместе с координатором Штаба общественной поддержки партии Региной Воробьевой посетили городской рынок в Чапаевске.

"Мы изучили цены на овощи: морковь — 25 рублей, свекла — 30 рублей, картофель — 20 рублей. Продукция своя, чапаевская, а также из Безенчукского и Приволжского районов. Стоимость так называемого "борщевого набора" по сравнению с июлем стала значительно ниже. Необходимо, чтобы каждый потребитель мог позволить себе прийти на рынок, на ярмарку, в магазин и купить то, что он считает для себя нужным", — рассказала Марина Сидухина.

Она добавила, что и сама отдает предпочтение небольшим рынкам, а не крупным торговым точкам, когда речь идет о покупке сезонных овощей.

"Ярмарочная торговля — это отличная альтернатива сетевикам. Это и поддержка предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, и сокращение цепочки посредников, которое влияет на ценообразование", — подчеркнула глава думского комитета.

Единороссы отслеживают цены на овощи по всему региону. В Новокуйбышевске общественную нагрузку на себя взяли депутаты регионального парламента Андрей Коновалов и Андрей Нефедов.

"По поручению губернатора мы занимаемся анализом динамики цен на продукты. Побеседовали с предпринимателями, продавцами, покупателями, руководством рынка, объяснили, что очень важно обеспечить максимальную доступность к торговым местам для фермеров и тех, кто выращивает свою продукцию на приусадебных участках. Предложили организовать в городе дополнительные сельскохозяйственные ярмарки", — отметил Андрей Коновалов.

По мнению депутата, такой подход вместе с мерами, предпринимаемыми правительством России, позволяет повлиять на ценовую политику крупных торговых сетей. Андрей Коновалов добавил, что планирует пригласить крупных сельхозпроизводителей Безенчукского и Приволжского районов на ярмарки Новокуйбышевска, чтобы ещё больше усилить конкуренцию на рынке овощей.

С коллегой по фракции согласился и депутат Александр Нефедов: он считает, что в регионе необходимо противостоять "аппетитам" некоторых предпринимателей и бороться с необоснованно высокими торговыми надбавками, сдерживать стоимость торговых мест на рынках и ярмарках.

"Важно также исключить из цепочки "поле — продавец — потребитель" лишние звенья, ненужных посредников. И, конечно, всячески помогать местным производителям сельскохозяйственной продукции, выявив их главные проблемы, причины, которые вынуждают их поднимать цены на продукцию", — отметил Андрей Нефедов. Он добавил, что контроль за ситуацией в регионе взяли на себя специально организованные штабы, а меры по регулированию цен уже реализуются.

В том, что предложенные партией инструменты уже позволили повлиять на ситуацию на прилавках, убедились и на федеральном уровне: председатель Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что за три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тысячи ярмарок.



"Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым. Нет никаких сомнений, что мы реализуем задачу, поставленную президентом", — отметил Андрей Турчак.



Работа продолжается: накануне российский Минсельхоз поддержал инициативы "Единой России" о сельзозкооперации и строительстве распределительных центров для сельхозпроизводителей. Ведомство разработает предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, в первую очередь — для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств



Напомним, на площадке "Единой России" 19 июля состоялось совещание, посвященное выработке конкретных решений по сдерживанию цен на продукты из так называемого "борщевого набора", а также на помидоры и огурцы. Ранее вопрос о резко выросших ценах на овощи прозвучал на прямой линии с Владимиром Путиным: президенту пожаловались, что в российских магазинах морковь стоит дороже бананов.



Правительству страны предложили ряд краткосрочных и долгосрочных мер, направленных на восстановление ценового баланса.



В Самарской области ситуацию с ценами контролируют активисты "Единой России" по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова.