16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продолжается реализация партийного проекта "Единой России" "Мой дом" Стоимость "борщевого набора" в губернии продолжает снижаться Самарские общественники хотят внести в Народную программу "Единой России" предложения по образованию Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО Владельцы городских частных домов получат субсидии на вывоз мусора

Партии Власть и политика

Стоимость "борщевого набора" в губернии продолжает снижаться

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты и активисты "Единой России" продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области. По данным Самарастата, "борщевой набор" в регионе продолжает дешеветь.

За неделю с 3 по 9 августа картошка потеряла в цене почти 10% — за килограмм в среднем придется заплатить 38 рублей 35 копеек. На 5-6% снизилась цена на огурцы (67,24 рубля), помидоры (82,27 рубля) и морковь (66,89 рубля), лук подешевел менее, чем на один процент — до 31 рубля 50 копеек.

По данным общественного контроля, существенное влияние на цены в овощном секторе оказывает повысившаяся активность местных производителей, продукция которых начала поступать на прилавки населенных пунктов губернии. Это, в частности, отметила председатель "социального" комитета Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Депутат фракции "Единой России" вместе с координатором Штаба общественной поддержки партии Региной Воробьевой посетили городской рынок в Чапаевске.

"Мы изучили цены на овощи: морковь — 25 рублей, свекла — 30 рублей, картофель — 20 рублей. Продукция своя, чапаевская, а также из Безенчукского и Приволжского районов. Стоимость так называемого "борщевого набора" по сравнению с июлем стала значительно ниже. Необходимо, чтобы каждый потребитель мог позволить себе прийти на рынок, на ярмарку, в магазин и купить то, что он считает для себя нужным", — рассказала Марина Сидухина.

Она добавила, что и сама отдает предпочтение небольшим рынкам, а не крупным торговым точкам, когда речь идет о покупке сезонных овощей.

"Ярмарочная торговля — это отличная альтернатива сетевикам. Это и поддержка предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, и сокращение цепочки посредников, которое влияет на ценообразование", — подчеркнула глава думского комитета.

Единороссы отслеживают цены на овощи по всему региону. В Новокуйбышевске общественную нагрузку на себя взяли депутаты регионального парламента Андрей Коновалов и Андрей Нефедов.

"По поручению губернатора мы занимаемся анализом динамики цен на продукты. Побеседовали с предпринимателями, продавцами, покупателями, руководством рынка, объяснили, что очень важно обеспечить максимальную доступность к торговым местам для фермеров и тех, кто выращивает свою продукцию на приусадебных участках. Предложили организовать в городе дополнительные сельскохозяйственные ярмарки", — отметил Андрей Коновалов.

По мнению депутата, такой подход вместе с мерами, предпринимаемыми правительством России, позволяет повлиять на ценовую политику крупных торговых сетей. Андрей Коновалов добавил, что планирует пригласить крупных сельхозпроизводителей Безенчукского и Приволжского районов на ярмарки Новокуйбышевска, чтобы ещё больше усилить конкуренцию на рынке овощей.

С коллегой по фракции согласился и депутат Александр Нефедов: он считает, что в регионе необходимо противостоять "аппетитам" некоторых предпринимателей и бороться с необоснованно высокими торговыми надбавками, сдерживать стоимость торговых мест на рынках и ярмарках.

"Важно также исключить из цепочки "поле — продавец — потребитель" лишние звенья, ненужных посредников. И, конечно, всячески помогать местным производителям сельскохозяйственной продукции, выявив их главные проблемы, причины, которые вынуждают их поднимать цены на продукцию", — отметил Андрей Нефедов. Он добавил, что контроль за ситуацией в регионе взяли на себя специально организованные штабы, а меры по регулированию цен уже реализуются.

В том, что предложенные партией инструменты уже позволили повлиять на ситуацию на прилавках, убедились и на федеральном уровне: председатель Генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что за три недели в регионах дополнительно открылось порядка 7,5 тысячи ярмарок.

"Росстат за последние три недели фиксирует снижение цен. И мы ожидаем, что до конца августа оно будет ощутимым. Нет никаких сомнений, что мы реализуем задачу, поставленную президентом", — отметил Андрей Турчак.

Работа продолжается: накануне российский Минсельхоз поддержал инициативы "Единой России" о сельзозкооперации и строительстве распределительных центров для сельхозпроизводителей. Ведомство разработает предложения по хранению и транспортировке продукции сельхозназначения, в первую очередь — для малых и средних предпринимателей и личных подсобных хозяйств

Напомним, на площадке "Единой России" 19 июля состоялось совещание, посвященное выработке конкретных решений по сдерживанию цен на продукты из так называемого "борщевого набора", а также на помидоры и огурцы. Ранее вопрос о резко выросших ценах на овощи прозвучал на прямой линии с Владимиром Путиным: президенту пожаловались, что в российских магазинах морковь стоит дороже бананов.  

Правительству страны предложили ряд краткосрочных и долгосрочных мер, направленных на восстановление ценового баланса.

В Самарской области ситуацию с ценами контролируют активисты "Единой России" по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5