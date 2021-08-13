В Самарской области продолжается реализация партийного проекта "Единой России" "Мой дом"

Активисты и депутаты "Единой России" в Самарской области участвуют в "коммунальных" обучающих семинарах, контролируют капремонт многоквартирных домов и работу управляющих организаций.

В регионе продолжается реализация партийного проекта по защите прав жителей в сфере ЖКХ. Региональный центр поддержки председателей советов МКД "Мой дом" был создан по поручению губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова.

Основная задача проекта — повышение правовой грамотности председателей советов МКД. В Промышленном районе Самары на самые острые вопросы жителей ответили представители Госжилинспекции, Фонда капремонта, ресурсоснабжающих организаций. В семинаре принял участие депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. Единоросс подчеркнул, что обучающие программы дают полезную и нужную информацию для старших по домам.

"Часто на встречах, личных приёмах получаю от жителей вопросы о работе фонда капитального ремонта, регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Люди затрагивают множество других актуальных тем. На этих семинарах они напрямую могут задать свои вопросы и получить ответы. Очень эффективный проект. Каждый раз после семинаров слышу от жителей слова благодарности за полученную теорию и практику", — отметил Виктор Воропаев.

Формированием платы за текущий ремонт в МКД и другими коммунальными вопросами интересовались жители Железнодорожного района Самары. Зампредседателя комитета губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле Светлана Бескоровайная подчеркнула: проект "Мой дом" — это нужный и важный диалог между двумя сторонами.

"Все больше жителей района получают правовую базу для еще одного способа контроля за своими УК. Кроме прослушивания теоретической части каждому участнику выдаются информационные и методические материалы. Это рабочая тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, формы протоколов собрания собственников и формы отчетов, которые были специально разработаны специалистами в помощь жителям. Здесь также можно найти представителя управляющей или контролирующей организации, который ответит на твой вопрос без бумажной волокиты. Здесь проблемы слышат и решают", — сказала Светлана Бескоровайная.

Серия семинаров на коммунальную тематику прошла для председателей МКД Советского района Самары. На сессиях участники могут не только послушать специалистов в сфере ЖКХ, но и в частном порядке задать интересующие вопросы, в том числе своему депутату.

Об эффективном управлении многоквартирными домами говорили в Сызрани — встречу для членов ТОСа "Монгора" организовал депутат Самарской губернской думы Сергей Гринько.