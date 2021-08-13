В Самарской области продолжается реализация партийного проекта "Единой России" "Мой дом"

Активисты и депутаты "Единой России" в Самарской области участвуют в "коммунальных" обучающих семинарах, контролируют капремонт многоквартирных домов и работу управляющих организаций.
В регионе продолжается реализация партийного проекта по защите прав жителей в сфере ЖКХ. Региональный центр поддержки председателей советов МКД "Мой дом" был создан по поручению губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова.
Основная задача проекта — повышение правовой грамотности председателей советов МКД. В Промышленном районе Самары на самые острые вопросы жителей ответили представители Госжилинспекции, Фонда капремонта, ресурсоснабжающих организаций. В семинаре принял участие депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. Единоросс подчеркнул, что обучающие программы дают полезную и нужную информацию для старших по домам.
"Часто на встречах, личных приёмах получаю от жителей вопросы о работе фонда капитального ремонта, регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Люди затрагивают множество других актуальных тем. На этих семинарах они напрямую могут задать свои вопросы и получить ответы. Очень эффективный проект. Каждый раз после семинаров слышу от жителей слова благодарности за полученную теорию и практику", — отметил Виктор Воропаев.
Формированием платы за текущий ремонт в МКД и другими коммунальными вопросами интересовались жители Железнодорожного района Самары. Зампредседателя комитета губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле Светлана Бескоровайная подчеркнула: проект "Мой дом" — это нужный и важный диалог между двумя сторонами.
"Все больше жителей района получают правовую базу для еще одного способа контроля за своими УК. Кроме прослушивания теоретической части каждому участнику выдаются информационные и методические материалы. Это рабочая тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, формы протоколов собрания собственников и формы отчетов, которые были специально разработаны специалистами в помощь жителям. Здесь также можно найти представителя управляющей или контролирующей организации, который ответит на твой вопрос без бумажной волокиты. Здесь проблемы слышат и решают", — сказала Светлана Бескоровайная.
Серия семинаров на коммунальную тематику прошла для председателей МКД Советского района Самары. На сессиях участники могут не только послушать специалистов в сфере ЖКХ, но и в частном порядке задать интересующие вопросы, в том числе своему депутату.
Об эффективном управлении многоквартирными домами говорили в Сызрани — встречу для членов ТОСа "Монгора" организовал депутат Самарской губернской думы Сергей Гринько.
Последние комментарии
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?