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Спорт

Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 августа, в Тольятти на территории УСК "Олимп" прошло массовое празднование Дня физкультурника. В мероприятии под названием "О спорт — ты жизнь!" приняли участие более сотни горожан, приверженных здоровому образу жизни.

Фото: samara.er.ru

Гвоздем программы стала зарядка с чемпионом. Ее провела серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио, прославленная гандболистка из Тольятти Ольга Фомина. В качестве соведущей зарядки спортсменка пригласила активистку движения "Мы вместе" Ирину Долгополову.

"Ваша поддержка придавала мне сил на Олимпиаде, а сегодня я постараюсь помочь вам получить заряд уверенности и сил. Спасибо вам, что верили в нашу команду", — обратилась к тольяттинцам Ольга Фомина.

Ведущие продемонстрировали участникам мероприятия комплекс профессиональных спортивных упражнений.

"Сегодня здесь собрались самые активные и спортивные люди нашего города. Тольятти постоянно развивается, появляются новые спортивные объекты. И я вижу, что в нашем городе комфортно заниматься спортом. Ведь физкультура — это –здоровье, а также заряд энергии и позитива на несколько дней вперед", — подчеркнула Ирина Долгополова.

К празднику также была приурочена церемония награждения тренеров тольяттинских спортивных школ. Им были вручены грамоты и благодарности от различных органов власти и памятные знаки "За служение людям".

В рамках праздника состоялся финал соревнований "Семейные старты", уже ставших для Тольятти традиционными. Также участники могли попробовать свои силы в пробном выполнении нормативов ГТО.

К горожанам, пришедшим на праздник, присоединились глава Тольятти Николай Ренц, депутат Госдумы Владимир Бокк, заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, руководители тольяттинской городской больницы № 5 Алексей Кирсанов и Николай Каравашкин, активист профсоюза "Автоваза" Елена Сазонова и многие другие.

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