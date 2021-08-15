16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" в Казани сыграли вничью с "Рубином" Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой "Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу" - 1:2 "Акрон" вылетел из Кубка России по футболу Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Евгений Кукуляк

Футбол Спорт

"Крылья Советов" в Казани сыграли вничью с "Рубином"

КАЗАНЬ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 августа, в 4-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Казани на "Ак Барс Арене" встречались с "Рубином" и сыграли с хозяевами поля вничью - 1:1.

Фото: www.kc-camapa.ru

Как сообщает официальный сайт самарского футбольного клуба, самый опасный момент в первом тайме создали "Крылья": Антон Зиньковский вывел один на один с Юрием Дюпиным Ивана Сергеева, но самарский форвард не смог переиграть голкипера. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 59-й минуте встречи Антон Зиньковский в касание пяточкой вновь вывел Ивана Сергеева один на один, и на этот раз самарец пробил мимо вратаря и открыл счет — 0:1. Хозяева поля отыгрались через 3 минуты, со штрафного отличился Хван Ин Бом — 1:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Самара Арене". В рамках 5-го тура самарцы принимают "Сочи". Игра состоится в субботу, 21 августа, в 21:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5