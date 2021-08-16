В "Преображенке" запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира

В понедельник, 16 августа, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил индустриальный парк "Преображенка". Глава областного минэка осмотрел площадку, выделенную под вторую очередь промпарка. В планах — начать подготовительные работы для создания необходимой инфраструкуры уже в этом году, а в следующем приступить к непосредственному этапу строительства.

"Когда мы говорим, что для Самарской области создание инвестиционного климата — абсолютный приоритет — это не красивые слова, это ориентир для работы всех наших структур, — рассказал министр. — "Преображенка-2" — это тоже последовательное решение. В первой очереди индустриального парка сейчас свободна только четверть от общей территории. Мы понимали, что для создания дополнительной площадки необходимо время. И к 150 гектарам существующего индустриального парка мы сегодня создаем площадку на 250 гектаров. В "Преображенке" сегодня работает 49 организаций, создано почти 5 тысяч рабочих мест. Мы ожидаем, что к концу этого года их станет больше еще примерно на 1500".

В первой "Преображенке" Дмитрий Богданов дал старт работе массового производства по созданию пазлов ООО "ВЭЛТ". Инновационное высокотехнологичное экспортно-ориентированное производство, созданное в 2014 году, выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки.

Как рассказал собственник предприятия Даниил Рахмаков, продукция компании поставляется в 101 страну мира: США, Канаду, страны Западной Европы и Ближнего Востока, Японию, Австралию.

"Новое предприятие способно выпускать до 35% общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт. Производственные мощности нового производства способны производить до 250 000 единиц различной продукции в месяц. На предприятии работает 180 человек. Но мы планируем расширяться, поэтому до конца года будет создано еще 70 рабочих мест, а всего мы сможем трудоустроить 450 человек, — отметил Даниил Рахмаков. — Мы рассматривали разные регионы, но в Самарской области наиболее удачно сходятся все транспортно-логистические возможности. Также хочу отметить высокое качество производственного корпуса, в котором мы очень комфортно расположились. С поддержкой региона мы запустили свое предприятие буквально за полгода".

Производственные корпуса для крупных арендаторов и небольших компаний в промпарке возводит ООО "Самаратрансавто-2000". Сейчас резидент заканчивает строительные работы в 12 корпусе и уже приступил к строительству 13-го. Помещения под будущую аренду отвечают самым высоким требованиям к складским помещениям.

Дмитрий Богданов также посетил несколько логистических центров и обсудил с руководством промпарка и резидентами планы по развитию площадки.

"Регион развивается, недавно мы запустили строительство логистического комплекса компании ОЗОН. Не хочу предвосхищать события, но целый ряд компаний с похожими проектами очень сильно заинтересован в том, чтобы реализовать свой проект в Самарской области. Интерес со стороны бизнеса есть, и он должен быть подкреплен идеальными условиями для инвесторов: готовыми земельными участками и инфраструктурой, предоставлением налоговых льгот, удобной логистикой", — перечислил министр преимущества Самарской области для частных компаний.