"Back to life": интервью с балериной Аделией Камалиевой

Волга Ньюс побеседовал с ведущей солисткой Самарского академического театра оперы и балета Аделией Камалиевой, исполнившей главную роль в премьере "Back to Life" в постановке Юрия Смекалова. Аделия рассказала о своей роли и онлайн-репетициях, о работе с Юрием Смекаловым и что для нее значит фраза "back to life".

Напомним, что премьерные показы балета-couture "Back to Life" прошли в конце 2020 года. Это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, преодолеть дистанцию, которая существует между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни.



— Откуда вы, как давно занимаетесь балетом, в каких больших постановках участвовали?

— Думаю, уже можно считать, что я из Самары. Уже восьмой год этот город радует меня своими возможностями. Очень важное место в моей жизни занимают следующие города: Уфа, Нефтеюганск, Ханты- Мансийск, Пермь. Я жила в каждом. И чувствую себя "частичкой" этих городов.

Хореографией я занимаюсь с семи лет. Училась в колледже искусств в Ханты-Мансийске, а затем поступила в Пермское хореографическое училище. С этого момента началось профессиональное обучение балету. Моя история.

В балетной труппе САТОБ с 2014 года. У нас каждый сезон выпускаются премьерные спектакли. Но в такой масштабной постановке, в необычном балете, как "Back to life", я принимаю участие впервые.

— Сейчас балет является основным родом вашей деятельности?

— Да, это основная моя работа, требующая 100%-ной отдачи, времени и сил. Но, тем не менее, всегда хочется развиваться, идти дальше и делать больше. С недавнего времени я еще веду класс студентов в мастерской балета.

— Теперь поговорим о "Back to life" Какова ваша роль в балете? И как вы сами ее чувствуете, удалось ли прожить историю героини на сцене?

— У меня была партия "матери". Это - женщина, потерявшая своих близких. Женщина, доведенная до отчаяния, утратившая все смыслы. Она "упала", но смогла "встать" и вернуться к жизни.

Если честно, после премьеры я еще несколько дней была в этом грузном состоянии. Всегда пропускаешь все через себя. По-другому я не могу.

Довольно сложно оценивать свою работу со стороны, но очень хочется верить в то, что удалось прожить эту историю.

— Расскажите свои впечатления о работе с Юрием Смекаловым?

— Мне очень нравится работать с Юрием Смекаловым. Это не только о постановке конкретных комбинаций. Это процесс: изменение мышления, взглядов, изучение возможностей своего тела.

Это человек, который честно работает, справедливо требователен, придающий важное значение каждой детали, заряжающий своей энергетикой. Юрий очень любит выводить из привычного ритма, заставляя искать другие пути решения. Это однозначное преодоление себя. Это рост. Все, как я люблю!

А также это новое знакомство с прекрасной командой, с удивительным и талантливыми людьми, со всеми, кто трудился над созданием балета, кто "жил" вместе с нами в театре. Работать с такими людьми — большая удача!

— Когда начались ваши репетиции и насколько трудные они были по сравнению с подготовками к другим балетам?

— Первые репетиции и знакомство было в онлайн-формате по zoom (во время первой волны, на самоизоляции). Это был весьма необычный опыт, мне понравилось.

Основные репетиции начались в июле. Сначала это был "класс" — мы изучали непривычную пластику современной хореографии, открывали новый язык движения тела.

Когда погружаешься в этот процесс, узнаешь то, что тебе очень интересно, трудностей не замечаешь. Естественно, после репетиций болело все тело, так как были задействованы мышцы, которые "не работают" в балете. Но на этом старались не фокусироваться.

— Вам ближе классический балет или современная хореография?

— Мне хотелось бы видеть себя универсальным танцовщиком, который исполняет классические, характерные и современные партии на равном уровне.

Поэтому, когда выпадает такая возможность, поработать в новом жанре, я с большим удовольствием стараюсь научиться непривычной для себя хореографии, изучить стиль постановщика, реализовать поставленные задачи. Мне это очень интересно. Это новый шаг.

— Считаете ли вы, что постановка Смекалова — это начало изменения нашего стандартного представления о балете?

— Возможно. Ничто не стоит на месте. Сейчас в мире много интересных современных постановок. Но все же очень хочется, чтобы сохранилось стандартное представление о классическом балете. Чтобы эти понятия не переплетались.

— Что для вас значит фраза "back to life"?

— У каждого это фраза отыгрывается по-своему, а вывод здесь все равно один: никогда не отчаиваться и идти только вперед при любом жизненном раскладе.