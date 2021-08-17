Дмитрий Азаров вышел с инициативой об организации деловой миссии для итальянских инвесторов

В понедельник, 16 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.

"Сердечно приветствую вас на Самарской земле, которая исторически связана с Италией. Можно вспомнить легендарные карты братьев Пицигани, которые за 219 лет до официального основания нашего города указывали на поселение. Сегодня это является достоянием всей краеведческой общественности", - отметил глава региона, обращаясь к послу.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что, несмотря на сложный период пандемии, сотрудничество наших муниципалитетов, университетов развивается и поддерживается, продолжается культурный обмен и реализация проектов в этой сфере.

"Экономические связи между Италией и Самарской областью имеют, на мой взгляд, колоссальный потенциал для развития", - отметил губернатор.

Только за пять месяцев текущего года объем внешнеторгового оборота Самарского региона с Итальянской Республикой составил почти $104 млн, в том числе экспорт - $10,3 млн, импорт - $93,5 млн.

Сегодняшний приезд Паскуале Терраччано в Самару - не первый, впервые он познакомился с городом в 1998 году, когда в составе членов совета директоров одного из крупных банков приехал оценить объем инвестиционных вложений финансовой организации.

"Тогда город мне очень понравился. И сегодня я заметил, насколько Самара изменилась к лучшему. В этом, уверен, есть ваша заслуга как руководителя региона", - отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики, обращаясь к Дмитрию Азарову.

По мнению Паскуале Терраччано, необходимо налаживать тесное сотрудничество между Италией и Самарской областью.

"Мы хотим не просто вкладывать свои инвестиции, но и делиться своими технологиями, новыми разработками для создания промышленных производств в России. Но здесь важен подход, позиция того или иного региона по привлечению нашего бизнеса - это различные меры поддержки, льготные налоговые режимы и многое другое", - подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил участников встречи за проявленный интерес по созданию новых промышленных производств и обратил внимание на расширение продуктивного экономического сотрудничества.

Дмитрий Азаров добавил, что Самарская область от года к году все больше привлекает инвесторов, в том числе зарубежных. В регионе создан благоприятный климат для ведения бизнеса. Об этом свидетельствует соответствующий рейтинг АСИ. Если еще три года назад область находилась на 65 месте в рейтинге инвестпривлекательности, то уже в текущем году она занимает восьмую позицию в десятке сильнейших субъектов России.

"Особые преференции, в том числе налоговые, дает статус отдельных территорий нашего региона - это особая экономическая зона "Тольятти", технопарки, индустриальные парки", - напомнил руководитель региона и в качестве примера привел еще ряд приоритетных направлений для сотрудничества.

"На мой взгляд, есть сферы, которые нужно дополнительно затрагивать и налаживать сотрудничество. У нас активно развивается фармацевтика. Кроме того, для России, к примеру, всегда будет востребована поставка котельного оборудования и различных отопительных систем. Знаю, что такое оборудование ввозится из Италии, и можно было бы рассмотреть возможность создания подобных производств на Самарской земле. Строительная сфера и производство стройматериалов также могут быть очень интересным и перспективным направлением сотрудничества", - отметил Дмитрий Азаров.

Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики отметил, что ряд производств в обозначенных главой региона отраслях уже есть в некоторых регионах России. Он также добавил, что проведет переговоры с руководителями предприятий о возможности расширения производственных линий и создания заводов на Самарской земле.

"По тем направлениям сотрудничества, о которых мы говорили, предлагаю подготовить бизнес-миссию для посещения Самарской области. Мы будем рады представить инвестиционный потенциал нашего региона бизнес-сообществу Италии. Мы готовы принять делегацию на Самарской земле, как только это будет удобно, и в случае заинтересованности провести точечную работу с конкретными предприятиями", - предложил Дмитрий Азаров в завершение встречи.

Участники встречи выразили уверенность в том, что усилия обеих стран позволят нормализовать эпидемиологическую ситуацию и продолжить расширение сотрудничества.