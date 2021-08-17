Пожар в центре Самары ликвидировали

Во вторник, 17 августа, в 15:04 ликвидировали пожар в доме на ул. Ленинской, 38 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

Напомним, возгорание началось примерно в 13:32. Огонь охватил 120 кв. м. В тушении участвовали 45 человек. Из здания эвакуировали двух человек. Пожар полностью ликвидировали в 15:04.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.