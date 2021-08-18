В Самаре на дереве обнаружен труп девушки

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В понедельник, 16 августа, в полицию обратился 47-летний житель Самары. Он заявил, что у дома на ул. Физкультурной обнаружил труп девушки, пишет "КП-Самара".