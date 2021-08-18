"Самарастройальянс" отремонтирует дорогу в Ставропольском районе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который отремонтирует дорогу Тольятти - Поволжский, расположенную в Ставропольском районе.

На торги заявилась всего одна компания - ООО "Самарастройальянс". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта - за 96,7 млн рублей. Отремонтировать дорогу нужно до 1 ноября 2021 года.

Речь идет о двухполосном участке. Потребуется обустроить более 300 м п. ограждения, установить 150 дорожных знаков, один павильон и т.д.