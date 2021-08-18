В Красноглинском районе Самары кто-то скидывал мусор на берег Волги

Прокуратура Самары начала поверку из-за захламления береговой полосы и акватории в пос. Южный Красноглинского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Председатель СНТ "Сокол" сообщил правоохранителям, что кто-то незаконно занял береговую полосу и завалил ее мусором.
При проверке сотрудники надзорного ведомства действительно нашли отходы на берегу.
Теперь прокуратура будет контролировать устранение нарушений на территории водоохранной зоны реки Волги в пос. Южный.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.