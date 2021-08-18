Живодера из Самарской области будут судить за жестокое убийство котенка

Прокуратура Исаклинского района Самарской области утвердила обвинительное заключение 39-летнему мужчине по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье").

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, пьяный местный житель поссорился с гражданской супругой. Желая досадить женщине, он проявил неоправданную жестокость и несколько раз ударил об стену двухмесячного котенка Мурку. Животное погибло.

Уголовное дело направили в Исаклинский районный суд.