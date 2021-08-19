В 2022 г. в Красноармейском районе отремонтируют дорогу

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который отремонтирует дорогу Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка на участке км 0+000 - км 4+800. Объект расположен в Красноармейском районе.