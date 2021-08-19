В 2022 г. в Красноармейском районе отремонтируют дорогу

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который отремонтирует дорогу Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка на участке км 0+000 - км 4+800. Объект расположен в Красноармейском районе.
На торги заявилась одна компания - ООО "Амонд". Ее заявку признали соответствующей требованиям документации. Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта - за 127, 4 млн рублей.
Ремонт начнется 1 апреля 2022 г. и должен завершиться до 1 октября.
Победителю торгов нужно отремонтировать двухполосный отрезок в 4,8 км, установить 67 дорожных знаков, 57 сигнальных столбиков и барьерное ограждение протяженностью 84 метра.
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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.