В Самаре в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали ул. Промышленности

Проезжая часть была отремонтирована большими "картами" на участке от дома №1 по улице Промышленности до дома №165 по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Все работы проводились в ночное время. Это связано, в первую очередь, с технологией производства работ. Минимальный поток машин обеспечивает высыхание получившейся смеси, которой необходимо как минимум полчаса для остывания.
Городские автомобилисты уже могут испытать новое дорожное покрытие, проехав по улице Промышленности.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.