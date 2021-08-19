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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали ул. Промышленности

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проезжая часть была отремонтирована большими "картами" на участке от дома №1 по улице Промышленности до дома №165 по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Все работы проводились в ночное время. Это связано, в первую очередь, с технологией производства работ. Минимальный поток машин обеспечивает высыхание получившейся смеси, которой необходимо как минимум полчаса для остывания.

Городские автомобилисты уже могут испытать новое дорожное покрытие, проехав по улице Промышленности.

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