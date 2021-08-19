В Самаре в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали ул. Промышленности

Проезжая часть была отремонтирована большими "картами" на участке от дома №1 по улице Промышленности до дома №165 по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Все работы проводились в ночное время. Это связано, в первую очередь, с технологией производства работ. Минимальный поток машин обеспечивает высыхание получившейся смеси, которой необходимо как минимум полчаса для остывания.

Городские автомобилисты уже могут испытать новое дорожное покрытие, проехав по улице Промышленности.