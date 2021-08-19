В Самарской области завершается ремонт участка туристического маршрута в Самарской Луке

В Самарской области дорожные работы на участке туристического маршрута, проходящего по территории государственного природного национального парка "Самарская Лука", вышли на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. На средства нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" ремонтируется более 10 км автомобильной дороги "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево, строители приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

"Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя в полном объеме, ведутся работы по устройству верхнего слоя из ЩМА-16, укреплению обочин асфальтогранулянтом. Также параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения, до конца сентября планируется закончить работы по установке элементов безопасности дорожного движения, дорожных знаков, светофоров, остановочных павильонов", - проинформировал Владимир Карандей, главный инженер подрядной организации.

Напомним, дорожный объект, участок автодороги "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево на км 28+973 - км 39+194, включили в перечень ремонтных работ по нацпроекту в 2021 году благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета и по многочисленным просьбам общественности, представителей туристического бизнеса и жителей региона. Ширяево - самое популярное село у туристов на Средней Волге.

"Я ширяевский человек, я там вырос, школу окончил. Дорога - это артерии жизни. Большое спасибо, благодаря национальному проекту были выделены деньги, для Ширяево дорога - это все. Для меня как для художника это также очень важно, к нам люди приезжают со всей России. В этом году были из Казани, Башкирии, Нижнего Новгорода. Будет хорошая дорога - люди еще больше поедут. В этом году нашу ежегодную выставку деревянного зодчества за месяц с небольшим посетило более 4000 человек. Едут люди специально посмотреть", - поделился соображениями Сергей Плеханов, руководитель студии резьбы по дереву "Золотые узоры", мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области.

Во все точки туристического притяжения на обширной территории заповедной зоны Самарской Луки площадью 23,1 тыс га, кроме пешеходных переходов, организованы автобусные экскурсии и разработаны маршруты посещения на личных автомобилях, поэтому обеспечение комфортного и безопасного проезда особенно важно для этих мест.

"В этом году будет завершен ремонт участка автомобильной дороги от села Зольное до села Бахилово, в следующем году в целях развития туристического потенциала села Ширяево министерство планирует произвести капитальный ремонт дороги в самом селе, с устройством освещения, тротуаров, а также благоустройство территории на въезде. Также в министерстве разработана проектная документация на капитальный ремонт двух участков камнепада на данной автомобильной дороге", - рассказала Людмила Белякова, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса.

В ежегодном послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из ключевых приоритетов работы по развитию региона обозначил повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорожной инфраструктуры.

Благодаря реализации дорожного нацпроекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, развитие внутреннего туризма в нашем регионе получит дополнительный импульс, уникальные живописные места Самарской области станут доступнее для путешествий и отдыха.