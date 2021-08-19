16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области завершается ремонт участка туристического маршрута в Самарской Луке В Самаре в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали ул. Промышленности Дорогу в Алексеевском районе отремонтирует "Амонд" В 2022 г. в Красноармейском районе отремонтируют дорогу "Самарастройальянс" отремонтирует дорогу в Ставропольском районе

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области завершается ремонт участка туристического маршрута в Самарской Луке

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 338
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области дорожные работы на участке туристического маршрута, проходящего по территории государственного природного национального парка "Самарская Лука", вышли на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. На средства нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" ремонтируется более 10 км автомобильной дороги "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево, строители приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя в полном объеме, ведутся работы по устройству верхнего слоя из ЩМА-16, укреплению обочин асфальтогранулянтом. Также параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения, до конца сентября планируется закончить работы по установке элементов безопасности дорожного движения, дорожных знаков, светофоров, остановочных павильонов", - проинформировал Владимир Карандей, главный инженер подрядной организации.

Напомним, дорожный объект, участок  автодороги "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево на км 28+973 - км 39+194, включили в перечень ремонтных работ по нацпроекту в 2021 году благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета и по многочисленным просьбам общественности, представителей туристического бизнеса и жителей региона. Ширяево - самое популярное село у туристов на Средней Волге.

"Я ширяевский человек, я там вырос, школу окончил. Дорога - это артерии жизни. Большое спасибо, благодаря национальному проекту были выделены деньги, для Ширяево дорога - это все. Для меня как для художника это также очень важно, к  нам люди приезжают со всей России. В этом году были из Казани, Башкирии, Нижнего Новгорода. Будет хорошая дорога - люди еще больше поедут. В этом году нашу ежегодную выставку деревянного зодчества за месяц с небольшим посетило более 4000 человек. Едут люди специально посмотреть", - поделился соображениями Сергей Плеханов, руководитель студии резьбы по дереву "Золотые узоры", мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области. 

Во все точки туристического притяжения на обширной территории заповедной зоны Самарской Луки площадью 23,1 тыс га, кроме пешеходных переходов, организованы автобусные экскурсии и разработаны маршруты посещения на личных автомобилях, поэтому обеспечение комфортного и безопасного проезда особенно важно для этих мест.

"В этом году будет завершен ремонт участка автомобильной дороги от села Зольное до села Бахилово, в следующем году в целях развития туристического потенциала села Ширяево министерство планирует произвести капитальный ремонт дороги в самом селе, с устройством освещения, тротуаров, а также благоустройство территории на въезде. Также в министерстве разработана проектная документация на капитальный ремонт двух участков камнепада на данной автомобильной дороге", - рассказала Людмила Белякова, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса. 

В ежегодном послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из ключевых приоритетов работы по развитию региона обозначил повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорожной инфраструктуры.

Благодаря реализации дорожного нацпроекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, развитие внутреннего туризма в нашем регионе получит дополнительный импульс, уникальные живописные места Самарской области станут доступнее для путешествий и отдыха.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Постер Рамке 01 мая 2018 17:38 В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5