Матч "Крыльев" с "Сочи" рассудит Антон Фролов

Назначены арбитры на матчи 5-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21, сообщает пресс-служба ФК "Крылья Советов".

Игру "Крылья Советов" - "Сочи", которая состоится в на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 21 августа, в 21:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья - Антон Фролов (Москва); ассистенты судьи - Максим Ковалев (Реутов), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Евгений Буланов (Саранск); инспектор - Юрий Баскаков (Московская обл.); делегат РПЛ - Сергей Кочетов (Нижний Новгород).