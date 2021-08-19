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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматель из Самары готовится поставлять на экспорт защитные костюмы для врачей

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Основатель швейной фабрики "Профи Дресс" Руслана Сукаева получила европейский сертификат на защитные комбинезоны для врачей-инфекционистов. Это означает, что продукция самарского производителя соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изделиям в странах Евросоюза.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Условия для успешного развития предпринимательства в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, заключается в том числе и в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

По словам Русланы Сукаевой, ее фабрика существует уже 10 лет и занимается пошивом униформы и текстиля для ресторанов, гостиниц и магазинов. В условиях пандемии предприниматель смогла адаптироваться к новым запросам рынка, и в 2020 году на предприятии был разработан новый продукт - многоразовые защитные костюмы для медицинских работников.

"К нам приезжали врачи наших, самарских больниц, чтобы рассказать о нюансах, которые необходимо было учесть: удобство, комфорт ткани, защита от бактерий. В разработке участвовали конструкторы, дизайнеры, закройщики, лаборанты. Продукт прошел внутренние испытания на фабрике, а затем в наших больницах и российских лабораториях", - рассказала о создании костюма основатель фабрики.

Получив положительные заключения от российских экспертов, на фабрике "Профи Дресс" решили выходить на европейский рынок.

"В этом вопросе нам помогли разобраться в областном министерстве экономического развития и региональном экспортном центре. В качестве господдержки мы получили 1 млн рублей, который направили на лабораторные исследования в Европе. На получение европейского сертификата у нас ушло чуть больше года, - поделилась Руслана Сукаева. - Сначала мы выбрали аккредитованную организацию, которая вела нас по всем этапам. Далее технологи подготовили полную техническую документацию, ее мы отправили на испытания в Литву и Великобританию. Сегодня мы имеем на руках европейский сертификат на наши защитные комбинезоны, продукт полностью соответствует нормативно-технической документации".

"Мы гордимся нашими активными предпринимателями и всегда готовы оказать им необходимую поддержку. Представителям бизнеса, ориентированным на внешние рынки, часто не хватает информированности, уверенности в собственных силах. Для этого в Самарской области работает Центр поддержки экспорта. Грамотные аналитики здесь подберут наиболее подходящую страну, помогут с поиском зарубежных партнеров, переводом документации, обновлением сайта, участием в зарубежных выставках и многом другом, - рассказал о работе центра министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В этом году региональный экспортный центр предоставил пакетные услуги, позволяющие получить целый комплекс мер поддержки, нацеленных на максимально быстрый результат. Сегодня в центре действуют комплексы услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок, участию в международных мероприятиях. Еще один пакетный продукт касается размещения на электронных торговых площадках и участия представителя малого и среднего бизнеса в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности".

В ближайших планах предпринимателя - найти зарубежных партнеров. Для этого на английский язык были переведены презентации и сайт компании, создан аккаунт на маркетплейсе "Алибаба", предприятие активно участвует в бизнес-миссиях.

Гид потребителя

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