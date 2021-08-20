Музей Эльдара Рязанова продолжает знакомить с историей смеха в кино

Музей Эльдара Рязанова 26 августа в 18:30 проведет третью встречу лектория "История смеха в кино" (12+).
Киновед Олег Горяинов продолжит разговор о главных режиссерах "Золотого века" Голливуда - Эрнсте Любиче и Престоне Стерджесе, прославившихся своими комедиями.
Принято считать, что именно 1940-е годы оказались водоразделом между "старым" и "новым" кино. Что изменилось для жанрового развлекательного кино после Второй мировой войны? И что произошло со зрительским смехом в этот период?
Материалом для лекции послужат различные работы Эрнста Любича и поздняя картина Престона Стерджеса "Только ваш" (1948).
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.