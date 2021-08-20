Алексей Власов назначен гендиректором ФК "Акрон"

Должность генерального директора занял Алексей Власов. Иван Киреев, ранее исполнявший обязанности директора футбольного клуба, перешел на позицию его заместителя.

Власов имеет богатый управленческий опыт: в разные годы он работал в московском "Спартаке" (в том числе коммерческим директором), а также в российском офисе FIFA, где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи чемпионата мира в России.

"Очень рад присоединиться к такому проекту и благодарю за доверие Павла Анатольевича. У клуба огромный потенциал, и в том числе моей задачей будет его как можно эффективнее реализовать", - сказал Алексей Власов.