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Футбол Спорт

Алексей Власов назначен гендиректором ФК "Акрон"

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Должность генерального директора занял Алексей Власов. Иван Киреев, ранее исполнявший обязанности директора футбольного клуба, перешел на позицию его заместителя.

Власов имеет богатый управленческий опыт: в разные годы он работал в московском "Спартаке" (в том числе коммерческим директором), а также в российском офисе FIFA, где возглавлял направление маркетинговых операций и руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи чемпионата мира в России.

"Очень рад присоединиться к такому проекту и благодарю за доверие Павла Анатольевича. У клуба огромный потенциал, и в том числе моей задачей будет его как можно эффективнее реализовать", - сказал Алексей Власов.

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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