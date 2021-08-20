Сотрудницу самарского образовательного учреждения заподозрили в отмывании денег

В Самаре возбудили уголовное дело по факту отмывания денег. Подозреваемой стала руководитель финансово-экономического отдела одного из учебных учреждений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с декабря 2017 г. по ноябрь 2019 г. женщина получила от директора ООО не менее 300 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ по заключенным ранее контрактам и получение информации о предстоящих закупках.

После этого сотрудница учреждения совершала разные финансовые операции, чтобы легализовать незаконно полученные деньги.