В Тольятти начали проверку из-за отравления детей при посещении бассейна

В четверг, 19 августа, в тольяттинскую больницу госпитализировали семерых детей 7-14 лет после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
"По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. Сейчас состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное", - отметили представители следствия.
По факту случившегося начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту произошедшего прокуратурой Автозаводского района Тольятти совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится проверка соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.