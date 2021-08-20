В Тольятти начали проверку из-за отравления детей при посещении бассейна

В четверг, 19 августа, в тольяттинскую больницу госпитализировали семерых детей 7-14 лет после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

"По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. Сейчас состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное", - отметили представители следствия.

По факту случившегося начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту произошедшего прокуратурой Автозаводского района Тольятти совместно со специалистами Роспотребнадзора проводится проверка соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг.