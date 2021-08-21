К началу рабочей недели в Самарской области станет прохладнее

Синоптики предрекли прохладу к началу следующей недели в регионе. Последний жаркий день прогнозируется в воскресенье, 22 августа. Но уже с 23 числа на Среднюю Волгу придет холодный атмосферный фронт, сообщили в Приволжском УГМС.

"В предстоящие выходные дни в Самарской области сохранится аномально-жаркая погода, но в начале следующей недели характер её изменится, — отмечается в сообщении. — Высотная тропосферная ложбина постепенно перемещается из западных районов ЕТР на восток. Вместе с ней на Среднюю Волгу смещается холодный атмосферный фронт. В выходные дни он окажет влияние на правобережные районы региона, а в понедельник будет формировать погоду и в Левобережье. Пройдут кратковременные дожди и температура воздуха понизится".

Напомним, в воскресенье, 22 августа, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ночная температура воздуха 17…22°C. Днем столбик термометра поднимется до 33…38°C.

В ночь на понедельник в регионе местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 15…20 °C. Днем по-прежнему будет местами дождливо. Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 30…35 °C. На северо-западе области до 25°C.