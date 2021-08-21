"Созданный музей в Борском станет основой для воспитания патриотов": Дмитрий Азаров о сохранении исторической памяти

В субботу, 21 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Борский район осмотрел уникальный и единственный в регионе сельский музей-диораму "Огненная дуга", который посвящен участнику Курской битвы, Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игошеву и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Инициатором создания музея стал директор филиала межрегиональной общественной организации содействия развития культуры и спорта "Берег" Алексей Путылин. Открытию экспозиции предшествовала огромная работа.

"Десять лет назад я начал собирать коллекцию стрелкового оружия, приобретать винтовки, карабины и загорелся этим. А семь лет назад вместе с поисковиками я занимался раскопками на Курской дуге в районе села Ольховатка. Тогда мне и пришла идея создания музея-диорамы в Борском", — рассказал Алексей Путылин.

Еще два года назад на месте музея было бесхозное поле, а сегодня — парковая зона и фонтаны. Но конечно, самое главное — экспозиция. "В коллекции есть техника, машины, пушки, большое количество экспонатов и снаружи, и внутри, — отметил автор идеи. — Саму диораму мы не выдумывали — мы ее списали с 30 фотографий, документальной кинохроники. Специально с художниками я ездил в деревню Тепла. Там 2 дома стоят, их внешний вид мы перенесли на диораму. Ферма — полное воссоздание Тепловских высот. Художники полностью перенесли то, что увидели воочию. Получилась документальная картина".

"Этот музей-диорама очень реально, доподлинно отражает те события, которые происходили в 1943 году на Тепловских высотах", — поделился своими впечатлениями Герой России Олег Дуканов.

Напомним, из Борского района на фронт ушли более 8,5 тысяч человек, больше половины — не вернулись домой. "Сейчас мы ищем архивные документы, похоронки, ищем родственников погибших и передаем им все, что стало нам известно", — добавил Алексей Путылин. Он не скрывает радости от того, что создать музей-диораму получилось к юбилейной дате. Сегодня жители Борского празднуют 285-летие со дня образования села.

"Очень важно, на мой взгляд, что в этот день мы вспоминаем наших с вами земляков, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество, — отметил Губернатор Дмитрий Азаров и поделился своими впечатлениями от создания уникального музея. — Я думаю, что все жители села смогут увидеть этот музей и понять, какой огромный труд был приложен для его создания: исторические исследования, работа на раскопках, восстановление фактов".

Глава региона отметил, что благодаря подвигу наших соотечественников, которые смогли отстоять Родину, защитить родную землю, свои семьи, страна сохранила свободу и независимость. "Мы бережно храним историю и память о Великой Победе, даже несмотря на то, что ее пытаются стереть. Не случайно был принят специальный закон, который защищает историческую правду о Великой Отечественной войне, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Хочу поблагодарить всех жителей села за то, что помнят о своих героях. Уверен, что созданный музей в Борском, его экспозиция станет основой для воспитания патриотов — девчонок и мальчишек, любящих нашу страну, готовых если понадобится встать на защиту Родины".