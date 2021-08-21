В ближайших турах руководить "Акроном" будет Игорь Пикущак

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Исполнять обязанности главного тренера ФК "Акрон" в ближайших двух турах Олимп-ФНЛ в Оренбурге (7 тур) и Домодедове (8 тур) будет помощник Владимира Жапалэу Игорь Пикущак. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.