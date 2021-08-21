В ближайших турах руководить "Акроном" будет Игорь Пикущак

Исполнять обязанности главного тренера ФК "Акрон" в ближайших двух турах Олимп-ФНЛ в Оренбурге (7 тур) и Домодедове (8 тур) будет помощник Владимира Жапалэу Игорь Пикущак. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Наставник тольяттинцев не сможет находиться на тренерском мостике в этих матчах в связи с семейными обстоятельствами.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?