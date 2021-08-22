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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Сочи"

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 августа, в 5-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Сочи".

Перед началом матча самарцы получили призы за прошлый сезон: Игорь Осинькин — лучший тренер, Дмитрий Кабутов — лучший ассистент (15 голевых передач), Антон Зиньковский — лучший полузащитник и Иван Сергеев — лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок первенства.

Символический первый удар по мячу нанесли самарские рапиристы, серебряные призеры олимпиады в Японии, братья Антон и Кирилл Бородачевы.

Единственный гол "Крылья" забили на 33 минуте: передачу Романа Ежова замкнул Иван Сергеев, головой переправив мяч в сетку ворот гостей. Самарский нападающий забивает в третьем матче подряд.

В итоге первая победа в сезоне — 1:0.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях против "Уфы". Игра 6 тура пройдет 26 августа, четверг, в 17:30.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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