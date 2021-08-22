"Крылья Советов" обыграли "Сочи"

В субботу, 21 августа, в 5-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Сочи".

Перед началом матча самарцы получили призы за прошлый сезон: Игорь Осинькин — лучший тренер, Дмитрий Кабутов — лучший ассистент (15 голевых передач), Антон Зиньковский — лучший полузащитник и Иван Сергеев — лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок первенства.

Символический первый удар по мячу нанесли самарские рапиристы, серебряные призеры олимпиады в Японии, братья Антон и Кирилл Бородачевы.

Единственный гол "Крылья" забили на 33 минуте: передачу Романа Ежова замкнул Иван Сергеев, головой переправив мяч в сетку ворот гостей. Самарский нападающий забивает в третьем матче подряд.

В итоге первая победа в сезоне — 1:0.

Следующий матч "Крылья" проведут в гостях против "Уфы". Игра 6 тура пройдет 26 августа, четверг, в 17:30.